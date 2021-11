Αντιδράσεις προκάλεσε η χθεσινή έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους σε δημαρχείο του Λονδίνου.

Ομάδα Τουρκοκυπρίων που ζουν και εργάζονται στο Λονδίνο γιόρτασαν την παράνομη κήρυξη του ψευδοκράτους υψώνοντας τη σημαία του έξω από το δημοτικό κτίριο του Waltham Forest.

Τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης προέβαλαν το γεγονός ως την πρώτη επίσημη έπαρση της σημαίας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) σε κυβερνητικό κτίριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισήμαναν δε, ότι η 38η επέτειος από την «ίδρυση» της ΤΔΒΚ γιορτάζεται και σε άλλες χώρες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 50 άτομα.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις με την επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Waltham Forest Γκρέις Γουίλιαμς να απολογείται δημοσίως.

«Το δημοτικό συμβούλιο του Waltham Forest απολογείται για την προσβολή που προκάλεσε η έπαρση της σημαίας της Βόρειας Κύπρου, η οποία έχει πλέον απομακρυνθεί. Αποδεχόμαστε ότι αυτή παραμένει μία διαφιλονικούμενη περιοχή που δεν αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και δε θα την υψώσουμε ξανά στο μέλλον», ανέφερε η δήλωσή της.

Το περιστατικό καταδίκασε και η βουλευτής βορείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς, η οποία έκανε λόγο σε δήλωσή της για ανεύθυνη και πολιτιστικά αναίσθητη κίνηση.

Σημείωσε ότι το ψευδοκράτος δεν είναι αναγνωρισμένο επίσημα από τη διεθνή κοινότητα ή δικαστήρια ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η ενέργεια αυτή προκαλεί πόνο και αναστάτωση σε όλους, εκείνους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά την τουρκική εισβολή.

Ο βουλευτής Τζον Κρέιρ ανέφερε μεταξύ άλλων, καταδικάζοντας την κίνηση, ότι δεν έγινε εν γνώσει του προέδρου του συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, Χρίστος Καραολής και η Γραμματεία της παροικιακής οργάνωσης δήλωσαν ότι η σημαία υψώθηκε κατά τρόπο απαράδεκτο, την ώρα που συμπληρώνονται 38 χρόνια από την παράνομη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Very interesting! Turkish Republic of Northern Cyprus flag raised to tune of Turkish national anthem outside Waltham Forest Town Hall in London. Is this for Remembrance Sunday or for today's anniversary of the establishment of the unrecognised Turkish Cypriot state? @wfcouncil pic.twitter.com/SUEtIkyYbV — Ertan Karpazli (@Ertan_Karpazli) November 15, 2021

Theresa Villiers MP, Chipping Barnet, has issued a statement condemning the flag-raising of the secessionist regime outside Waltham Forest Town Hall yesterday pic.twitter.com/2TYe3nmxtW — National Federation of Cypriots in the UK (@UKCypriotFed) November 16, 2021

As a local MP for the area, @JohnCryerMP, Leyton and Wanstead, has condemned the flag-raising and "those who perpetrated it" pic.twitter.com/qp2vt8pKVz — National Federation of Cypriots in the UK (@UKCypriotFed) November 16, 2021

The flag of Northern Cyprus was raised yesterday above Waltham Forest town hall without the knowledge of the leader of the council who has since condemned the action. — John Cryer (@JohnCryerMP) November 16, 2021

Με πληροφορίες του newsincyprus/philenews