Αντιδράσεις από την επίσκεψη Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν-Κβιρ στο τέμενος Αλ-Άκσα - «Πρωτοφανής πρόκληση»

«Πρωτοφανή πρόκληση» χαρακτήρισαν οι Παλαιστίνιοι την επίσκεψη Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού σε ιερή τοποθεσία των μουσουλμάνων στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, που έχει καλέσει για σκληρότερη γραμμή απέναντι στους Παλαιστινίους, επισκέφτηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης το τέμενος Αλ-Άκσα, που αποτελεί τον τρίτο ιερότερο τόπο για το Ισλάμ - μετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα.

Η επίσκεψή του ήταν η πρώτη δημόσια ενέργειά του από τη στιγμή της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, πριν από πέντε ημέρες.

The #Israeli far right wing minster Ben Gvir visited in Al-Aqsa compound for 13 minutes for the first time since election, pic.twitter.com/IP2xk4bsTJ