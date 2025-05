Αμβούργο: Η ανακοίνωση των Αρχών για το αιματηρό συμβάν - «Η 39χρονη παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου»

«Σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου» παρουσιάζει η 39χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δεκάδες άτομα, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου, όταν η 39χρονη σύμφωνα με μαρτυρίες- εμφανίστηκε ξαφνικά, έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει επιβάτες χωρίς διακριτό στόχο, προκαλώντας πανικό.

Η δράστιδα τραυμάτισε συνολικά 18 άτομα, με τη γερμανική εφημερίδα Bild, να αναφέρει πως τα τέσσερα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έξι ακόμη φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σε ανακοίνωση της σήμερα, η γερμανική αστυνομία αποκλείει την πιθανότητα ύπαρξης πολιτικού κινήτρου στην επίθεση, σημειώνοντας πως η 39χρονη παρουσιάζει «σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου».

