Αλεξέι Ναβάλνι: Το ειρωνικό σχόλιο για τη φυλακή όπου κρατείται, με έμπνευση από την «Επιστροφή»

Ειρωνικός εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο φυλακισμένος στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς της Αρκτικής, επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος μετά την άφιξή του στην φυλακή της Αρκτικής είχε δηλώσει πως είναι «σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», αστειεύτηκε εκ νέου για το κρύο στις φυλακές «Πολικός λύκος». Ο πιο διάσημος κρατούμενος πολιτικός της αντιπολίτευσης της Ρωσίας, σχολίασε τις πολικές συνθήκες, που επικρατούν στις φυλακές που βρίσκονται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου στις οποίες μεταφέρθηκε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Ο ηλικίας 47 ετών Ναβάλνι βρισκόταν στην αποικία κρατουμένων ΙΚ-3 στην πόλη Χαρπ στην περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς, περίπου 1.900 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, είχαν αναφέρει οι υποστηρικτές του στις 25 Δεκεμβρίου. Σε ανάρτησή του ο Ναβάλνι αναφέρει ότι τον μετέφεραν σε κελί τιμωρίας για τη συμπεριφορά του μόλις βγήκε από την καραντίνα στις φυλακές «Πολικός Λύκος».

«Ακόμη το κρύο δεν έχει ξεπεράσει τους -32 βαθμούς», έγραψε ο Ναβάλνι στη γεμάτη σαρκασμό ανάρτησή του. «Τίποτα δεν σε αναζωογονεί περισσότερο όπως ένας περίπατος στη Γιαμάλ στις 6.30 το πρωί». «Ακόμη και σε αυτή τη θερμοκρασία, μπορείς να περπατήσεις για περισσότερο από μισή ώρα μόνο αν τα καταφέρεις να δημιουργήσεις μια καινούργια μύτη, καινούργια αυτιά και καινούργια δάχτυλα».

Ο Ναβάλνι ανάρτησε μια φωτογραφία από τον χώρο όπου προαυλίζεται, ο οποίος έχει τσιμεντένιο τοίχο με σιδερόβεργες στην κορυφή του, και εκεί μπορεί να κάνει 11 βήματα κατά μήκος και 4 κατά πλάτος.

Συνεχίζοντας ο Ναβάλνι αναφέρεται σε μια σκηνή της ταινίας «Η Επιστροφή» (The Revenant) στην οποία ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρίσκει καταφύγιο στο κουφάρι ενός αλόγου. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα λειτουργούσε εδώ. Ένα νεκρό άλογο θα πάγωνε σε 15 λεπτά», γράφει ο Ναβάλνι. «Χρειαζόμαστε έναν ελέφαντα εδώ, έναν ζεστό ελέφαντα, έναν τηγανητό ελέφαντα».

Η αποικία κρατουμένων «Πολικός Λύκος» θεωρείται μια από τις πιο σκληρές φυλακές στη Ρωσία. Οι περισσότεροι κρατούμενοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα. Οι χειμώνες είναι σκληροί και οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου την επόμενη εβδομάδα. Οι φυλακές που βρίσκονται περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1960 ως τμήμα του συστήματος των σοβιετικών στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας ΓΚΟΥΛΑΓΚ, σύμφωνα με την εφημερίδα Moskovsky Komsomolets.

1/10 The idea that Putin is satisfied with the fact that he put me in a hut in the far north and that I am no longer being tortured in SHIZO was not only cowardly but also naive.