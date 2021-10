Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς έξω από έναν σχολικό αγώνα ράγκμπι στην Αλαμπάμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο από τους τέσσερις ανθρώπους που πυροβολήθηκαν είναι ανήλικοι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας Πολ Πράιν.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ (τοπική ώρα) στην ράμπα της εξόδου έξω από το στάδιο Ladd-Peebles καθώς το παιχνίδι μεταξύ των γυμνασίων Williamson και Vigor έφτανε στο τέλος του.

Αν και οι πυροβολισμοί δεν συνέβησαν μέσα στο στάδιο ή στις κερκίδες, πλήθος κόσμου άρχισε να τρέχει προς τις εξόδους και οι παίκτες έπεσαν στο έδαφος για να προστατευτούν.

Η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να συμμετείχαν πολλά άτομα, αλλά μόνο ένας ήταν δράστης, είπε ο Πράιν σημειώνοντας ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η αστυνομία εικάζει ότι ακούστηκαν περίπου πέντε με επτά πυροβολισμοί ενώ διερευνώνται ακόμα τα αίτια.

