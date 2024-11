Ακόμα μία τηλεπερσόνα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο τηλεγιατρός Μεχμέτ Οζ δίπλα στον Κένεντι

Τρίτη τηλεπερσόνα επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την κυβέρνησή του: Ο τηλεγιατρός Μεχμέτ Οζ τοποθετείται δίπλα στον Ρόμπερτ Κένεντι, στον τομέα της Υγείας.

Η τηλεπερσόνα και πρώην υποψήφιος για τη Γερουσία Μεχμέτ Οζ επιλέχθηκε για να διευθύνει την υπηρεσία Medicare και Medicaid, δηλαδή τον τομέα της ασφάλισης στις ΗΠΑ. Είναι η τρίτη τηλεπερσόνα της κυβέρνησης Τραμπ, μετά τον Σον Ντάφι, παρουσιαστή του Fox Business που επιλέχθηκε για να ηγηθεί του υπουργείου Μεταφορών και τον επίσης παρουσιαστή του Fox, Πιτ Χέγκσεθ, τον εκλεκτό Τραμπ για το υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση πως ο Τραμπ σχεδιάζει να ορίσει τον Μεχμέτ Οζ, ο οποίος πολλές φορές έχει επικριθεί για την προώθηση παραπλανητικών και ψευδών ισχυρισμών σχετικά με την υγεία και την επιστήμη, ως επικεφαλής της υπηρεσίας Medicare και Medicaid, έγινε την Τρίτη.

Ο Μεχμέτ Οζ, γεννημένος στις ΗΠΑ από γονείς Τούρκους μετανάστες, υπήρξε υποψήφιος για τη Γερουσία στην Πενσυλβάνια, όμως δεν κατόρθωσε να εκλεγεί. Περισσότερο γνωστός στις ΗΠΑ είναι ως «τηλεγιατρός», με απόψεις επιστημονικά αμφιλεγόμενες ή και εντελώς ανυπόστατες - όπως άλλωστε και ο προϊστάμενός του στο υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

«Είναι ένας διαπρεπής γιατρός, καρδιοχειρουργός, εφευρέτης και επικοινωνιολόγος παγκόσμιας κλάσης, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υγιεινής διαβίωσης για δεκαετίες», αναφέρθηκε για τον Μεχμέτ Οζ στην ανακοίνωση του Τραμπ. Προστίθεται ακόμη ότι ο Οζ θα συνεργαστεί με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον αντιεμβολιαστή που ο Τραμπ όρισε να ηγηθεί του αμερικανικού υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS).

Στη δική του δήλωση, ο Οζ είπε ότι τον τιμά η ανακοίνωση του Τραμπ. «Ανυπομονώ να υπηρετήσω τη χώρα μου για να κάνουμε την Αμερική υγιή ξανά υπό την ηγεσία του υπουργού του HHS @RobertKennedyJr», έγραψε στο X.

I am honored to be nominated by @realDonaldTrump to lead CMS. I look forward to serving my country to Make America Healthy Again under the leadership of HHS Secretary @RobertKennedyJr. pic.twitter.com/aYIQJHG5Ej