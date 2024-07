Μεγάλη κατολίσθηση στο Νεπάλ - Αγνοούνται τουλάχιστον 66 άτομα

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα να αγνοούνται τουλάχιστον 66 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το περιστατικό, από την κατολίσθηση παρασύρθηκαν δυο λεωφορεία μέσα στον ποταμό Τρισούλι, στο κεντρικό Νεπάλ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται πως αγνοούνται 66 άτομα.

Μιλώντας στο AFP ο αξιωματούχος στην περιφέρεια Τσίτουαν, Χιμανάντα Μπουσάλ, ανέφερε πως «δυο λεωφορεία, το ένα με 24 επιβάτες και το άλλο με 42 επιβάτες, παρασύρθηκαν εξαιτίας κατολίσθησης στον ποταμό Τρισούλι».

Σε εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media από το σημείο, διακρίνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τους.

#WATCH | Rescue and search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning.



