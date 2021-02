Η πρόσβαση στο ίντερνετ έχει διακοπεί στη Μιανμάρ σε εθνική κλίμακα, ανακοίνωσε σήμερα μια οργάνωση που παρακολουθεί το διαδίκτυο, ενώ χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το πραξικόπημα της περασμένης Δευτέρας.

Η οργάνωση NetBlocks Internet Observatory ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter πως τα δεδομένα του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο δείχνουν πως η συνδεσιμότητα έχει πέσει στο 54% των συνηθισμένων επιπέδων και μαρτυρίες αναφέρουν πως έχουν κλείσει τόσο οι κινητές υπηρεσίες δεδομένων όσο και οι ευρυζωνικές συνδέσεις (wifi).

⚠️ Alert: #Myanmar is now in the midst of a second nation-scale internet blackout as of ~10:00 a.m. Saturday local time; real-time network data show national connectivity falling to 54% of ordinary levels as users report difficultly getting online 📉



