Η διάσημη σταρ από την Αυστραλία Sia απολογήθηκε για την αμφιλεγόμενη αποτύπωση ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στην ταινία της «Music».

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Sia, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media μετά και τις υποψηφιότητες για δύο Χρυσές Σφαίρες. Επικρίθηκε κυρίως για τον ρόλο της χορεύτριας Maddie Ziegler καθώς και για άλλες σκηνές.

Στην ταινία η Zielger υποδύεται την «Music», ένα κορίτσι στο φάσμα του αυτισμού. Η Kate Hudson υποδύεται την αδελφή της, η οποία γίνεται η νόμιμη κηδεμόνας του παιδιού. Στην ιστορία εμπλέκεται και ο Leslie Odom Jr., που υποδύεται έναν γείτονα στην πολυκατοικία της Hudson.

Η Sia απολογήθηκε και επισήμανε ότι θα προστεθεί μια προειδοποίηση στην αρχή της ταινίας ενώ στη συνέχεια διέγραψε τον λογαριασμό της στο Twitter.

«Σκοπεύω να αφαιρέσω τις επίμαχες σκηνές από όλες τις μελλοντικές κυκλοφορίες της ταινίας. Άκουσα τους λάθος ανθρώπους και αυτή είναι δική μου ευθύνη. Σαφώς η έρευνά μου δεν ήταν αρκετά διεξοδική, όχι αρκετά ευρεία», έγραψε στο Twitter, λίγο πριν διαγράψει τον λογαριασμό της που είχε περίπου 6 εκατομμύρια ακόλουθοι.

Την Τετάρτη, η ηθοποιός Ruth Madeley, η οποία πάσχει εκ γενετής από δισχιδή ράχη, εξέφρασε την αλληλεγγύη της σε «κάθε #ActuallyAutistic άτομο που είχε δίκιο να αισθανθεί καταρρακωμένο όταν άκουσε τις υποψηφιότητες του Music της Sia».

To every #ActuallyAutistic person who is rightly devastated to see #Sia"s 'Music' nominated for a Golden Globe, I am with you. Disabled people are needed in the industry now more than ever to help change the narrative we're all so sick of. #endableism 💔