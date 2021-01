Ο Μπέρνι Σάντερς όχι μόνο γελά με τα meme για την εμφάνισή του στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, αλλά επιδιώκει με αυτά να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο γερουσιαστής, καθισμένος σε μια καρέκλα, φορώντας μπουφάν και με σταυρωμένα τα χέρια του στα οποία φορούσε τα διάσημα πλέον γάντια του, έκλεψε την παράσταση στην ορκωμοσία του προέδρου. Τα social media κατακλύστηκαν με meme που ενέπνευσε αυτή η εμφάνιση.

Ο Σάντερς βρέθηκε «πρωταγωνιστής» σε ταινίες, να αγγίζει το χέρι του Θεού στην Καπέλα Σιξτίνα ή ακόμη και να συμμετέχει στη Διάσκεψη της Γιάλτας σε αυτά τα memes. Μέχρι και στην Επίδαυρο «βρέθηκε» περιμένοντας να... ανοίξουν τα θέατρα.

Bernie planning to conquer the Wizarding World with Death Eaters pic.twitter.com/9oCJUHsW1W

This is the best one I’ve seen so far fwiw pic.twitter.com/kd3fOgyyCb