Οργή προκάλεσαν στις ΗΠΑ οι εικόνες με μέλη της εθνοφρουράς που κατέληξαν σε πάρκινγκ κοντά στο Καπιτώλιο προκειμένου να ξεκουραστούν.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση βουλευτών και γερουσιαστών, ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την απογοήτευσή του ενώ αργότερα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επισκέφθηκε μέλη της εθνοφρουράς για να τους ευχαριστήσει και τους πήγε ως δώρο μπισκότα του Λευκού Οίκου.

Περισσότερα από 25.000 μέλη της εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, για την ορκωμοσία του νέου προέδρου, στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας μετά τα βίαια γεγονότα στο Καπιτώλιο.

Όμως, έγιναν viral φωτογραφίες που έδειχναν εκατοντάδες στελέχη της εθνοφρουράς να είναι ξαπλωμένοι σε πάρκινγκ κοντά στο Καπιτώλιο, το βράδυ της Πέμπτης. Οι εικόνες αυτές, πέρα από τις αντιδράσεις για την απαξίωση της εθνοφρουράς, προκάλεσαν ανησυχία και για τις συνθήκες, λόγω του κορωνοϊού.

Our troops deserve the utmost honor & respect for securing the Capitol & defending democracy this week. This is unconscionable & unsafe. Whoever’s decision this was to house our National Guardsmen & women in underground parking lots must be held accountable. pic.twitter.com/mBwpoog6YC

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα, το οποίο λύθηκε την επόμενη ημέρα, με την επιστροφή των μελών του Σώματος στο Καπιτώλιο. Η εθνοφρουρά κατηγόρησε την αστυνομία του Καπιτωλίου ότι έδωσε εντολή σε στελέχη της να φύγουν από εκεί, αλλά η αστυνομία αρνήθηκε την όποια εμπλοκή. Αργότερα η εθνοφρουρά ανακοίνωσε πως η εντολή να μην ξεκουράζονται τα στελέχη της εντός του Καπιτωλίου δόθηκε εν αγνοία των μελών του Κογκρέσου.

Ο Τζο Μπάιντεν επικοινώνησε με τον επικεφαλής της εθνοφρουράς, Ντάνιελ Χόκανσον και εξέφρασε την απογοήτευσή του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι. Επίσης, ο πρόεδρος ευχαρίστησε την εθνοφρουρά για τη βοήθεια που παρείχε τις τελευταίες εβδομάδες και πρόσφερε στον Χόκανσον τη βοήθειά του, αν χρειάζεται κάτι.

Οι φωτογραφίες από το πάρκινγκ προκάλεσαν αντιδράσεις βουλευτών και γερουσιαστών, ενώ κάποιοι κυβερνήτες ανακάλεσαν τις δυνάμεις που είχαν στείλει στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το ΒΒC. Μάλιστα, κάποιοι πολιτικοί πρόσφεραν το γραφείο τους στα μέλη της εθνοφρουράς για την ξεκούρασή τους.

Ανάμεσά τους η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ, που έγραψε στο Twitter, πριν από την επίλυση του προβλήματος: «Το γραφείο μου είναι ελεύθερο αυτή την εβδομάδα για όποια μέλη της υπηρεσίας θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν για διάλειμμα ή για έναν υπνάκο στον καναπέ. Θα εφοδιαστούμε και με σνακ για εσάς (είμαστε στα μισά της μετακόμισης και είναι λίγο άνω κάτω οπότε μην μας κρίνετε, αλλά νιώστε σαν στο σπίτι σας)».

Yeah this is not okay.



My office is free this week to any service members who’d like to use it for a break or take nap on the couch. We’ll stock up on snacks for you all too.



(We’re in the middle of moving offices and it’s a bit messy so don’t judge, but make yourself at home!) https://t.co/JyEvC4kg6o