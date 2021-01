Την πρώτη καλλιέργεια κάνναβης ανακάλυψαν οι αρχές στην ιστορική οικονομική συνοικία του Λονδίνου, όπου τα συγκροτήματα με τα γραφεία έχουν αδειάσει λόγω του lockdown για τον περιορισμό της Covid-19, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τη βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως 826 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν σε ένα κτίριο κοντά στην Τράπεζα της Αγγλίας. Η αστυνομία ανέφερε πως υπήρξαν πληροφορίες για «έντονη οσμή κάνναβης», η οποία οδήγησε και στην έφοδο. «Είναι το πρώτο εργοστάσιο κάνναβης στο Σίτι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στήθηκε λόγω του γεγονότος ότι κυκλοφορούν λιγότεροι άνθρωποι έξω και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίοι ενδεχομένως θα παρατηρούσαν οποιαδήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα», σημειώνει η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Το Σίτι του Λονδίνου, όπου εδρεύουν η μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική ασφαλιστική αγορά, τράπεζες και fund, έχει ερημώσει σε μεγάλο βαθμό από τον Μάρτιο, καθώς από τους περισσότερους εργαζόμενους ζητήθηκε να απασχολούνται με τηλεργασία. Κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης σήμερα, ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι είπε ότι ο κόσμος πιθανόν θα κάνει αστεία σχετικά με το τι έκανε το προσωπικό της τράπεζας.

We're weeding out crime in the Square Mile.



Two people have been arrested in connection with a 'cannabis factory' of 826 plants, which was discovered, dismantled and destroyed by our officers this week, and investigations continue.



Read more 👉 https://t.co/DKdxMgILX2 pic.twitter.com/6cqrSMd0uQ