Εάν υπάρχει ένα πράγμα, που είναι απολύτως ξεκάθαρο μετά την πρώτη ενημέρωση από την νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, είναι ότι είναι αποφασισμένη να μειώσει το δράμα, που επικρατούσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σχολιάζει το Associated Press.

Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη ενημέρωση του Sean Spicer ως εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, η ομογενής Τζεν Ψάκι αλλάζει τα δεδομένα.

Η Ψάκι ξεκίνησε την πρώτη ενημέρωση υπό τη διοίκηση Μπάιντεν με ένα χαμόγελο, σχολιάζει ο Guardian. «Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ με όλους εσάς. Όταν ο πρόεδρος μου ζήτησε να υπηρετήσω αυτόν τον ρόλο, μιλήσαμε για τη σημασία της επιστροφής της αλήθειας και της διαφάνειας στην αίθουσα ενημέρωσης» είπε η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος.

«Σέβομαι βαθιά τον ρόλο ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου στη δημοκρατία μας» πρόσθεσε.

Η παρθενική ενημέρωση της 42χρονης ήταν διαφορετική. Η Ψάκι έφτασε φορώντας μια μάσκα, σπάζοντας την παράδοση του Τραμπ και απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους είπε πως «Θα υπάρξουν στιγμές που θα διαφωνούμε, και σίγουρα θα υπάρξουν ημέρες όπου διαφωνούμε ακόμα και για εκτεταμένα τμήματα της ενημέρωσης. Έχουμε όμως έναν κοινό στόχο, που είναι η ανταλλαγή πληροφοριών με τον αμερικανικό λαό».

Επί προεδρίας Τραμπ, τον Spicer, ο οποίος κάποτε ισχυρίστηκε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ δεν χρησιμοποίησε ποτέ χημικά όπλα, διαδέχθηκε η Sarah Sanders, η οποία πιάστηκε να λέει ψέματα αναφορικά με την απόλυση του διευθυντή του FBI, James Comey.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η Stephanie Grisham, η οποία δεν έκανε ποτέ ενημέρωση και τελικά στη θέση της εκπροσώπου βρέθηκε η Kayleigh McEnany, η οποία ολοκλήρωνε κάθε ενημέρωση με αναφορά στο Fox News.

Η Ψάκι, βετεράνος του Λευκού Οίκου και του υπουργείου Εξωτερικών επί Μπαράκ Ομπάμα, έρχεται να δώσει νέα πνοή.

«Υπήρχε ποιητική δικαιοσύνη σε αυτό» λέει ο Guardian και υπενθυμίζει ότι ενώ ο Spicer στο ντεμπούτο του ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η ορκωμοσία Τραμπ είχε τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά και δεν δέχτηκε καμία ερώτηση από δημοσιογράφους, η Ψάκι καθυστέρησε για μισή ώρα και δέχτηκε πολλές ερωτήσεις.

Ένας από αυτούς που ρώτησαν και ο Peter Alexander του NBC News, τον οποίο ο Τραμπ κάποτε χαρακτήρισε «απαίσιο ρεπόρτερ» επειδή τόλμησε να τον ρωτήσει για τον κορωνοϊό.

Η Ψάκι μίλησε για τις πρώτες εκτελεστικές εντολές του Μπάιντεν, που περιλαμβάνουν μια «πρόκληση κάλυψης 100 ημερών» και την επανένταξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υποσχέθηκε ότι σύντομα οι εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας θα ενημερώσουν ξανά.

«Το ζήτημα με το οποίο ξυπνά κάθε μέρα (ο Πρόεδρος Μπάιντεν) επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της πανδημίας», είπε. «Το ζήτημα με το οποίο κοιμάται κάθε βράδυ είναι ο έλεγχος της πανδημίας» πρόσθεσε.

Υπήρξαν ακόμη και σοβαρά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σχετικά με τη Βραζιλία, την πυρηνική συμφωνία του Ιράν και το πού ο Μπάιντεν θα μπορούσε να κάνει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό. Θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση.

Ο Michael Beschloss, ιστορικός σε θέματα προεδρίας, έγραψε στο Twitter: «Η πρώτη μη παράξενη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου σε τέσσερα χρόνια».

First non-weird White House Press Secretary in four years.