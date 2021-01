Με μία συναυλία, στην οποία μετείχαν πολλοί σταρ, και ένα σόου πυροτεχνημάτων έκλεισαν οι εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Παρουσιαστής του σόου- που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, καθώς λόγω πανδημίας οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν από κοντά την τελετή- ήταν ο Τομ Χανκς. «Τις τελευταίες εβδομάδες και τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες έντονης διάσπασης και ανησυχητικής έχθρας στη χώρα μας. Αλλά απόψε συλλογιζόμαστε τις ΗΠΑ. Τη Δημοκρατία μας, την ακεραιότητα του συντάγματός μας, τις ελπίδες και τα όνειρα που μοιραζόμαστε», είπε ο ηθοποιός.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε, τραγουδώντας το «Land Of Hope and Dreams», στα σκαλιά του μνημείου Λίνκολν στην Ουάσινγκτον.

Το θέμα του σόου ήταν η ενότητα, ενώ απέτισε φόρο τιμής στους εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής», που σήκωσαν το βάρος της πανδημίας του κορωνοϊού και επικεντρώθηκε στα νέα ξεκινήματα, με τραγούδια που οι στίχοι τους έδιναν έμφαση στην αισιοδοξία και την ελπίδα.

Ο Τζον Λέτζεντ ερμήνευσε το «Feeling Good» της Νίνα Σιμόν, ενώ η Ντέμι Λοβάτο τραγούδησε το «Lovely Day» του Μπιλ Γουίδερς, συνοδευόμενη από γιατρούς και νοσηλευτές.

It's a lovely day around the USA! Thank you @ddlovato for helping America get dancing tonight. 💃🇺🇸 #Inauguration2021 pic.twitter.com/QtRxWg0mQD

Οι Foo Fighters αφιέρωσαν το «Times Like These» στους εκπαιδευτικούς που αντιμετώπισαν «προκλήσεις άνευ προηγουμένου με αφοσίωση και δημιουργικότητα», ενώ ο τσελίστας Yo-Yo Ma έπαιξε τον χριστιανικό ύμνο «Amazing Grace» για εκείνους που βρήκαν «νέους τρόπους τρόπους για να χαμογελάμε ο ένας στον άλλο» κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στο σόου, που περιελάμβανε live και βιντεοσκοπημένες εμφανίσεις, τραγούδησαν μεταξύ άλλων επίσης ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ο Τζον Μπον Τζόβι, ο οποίος ερμήνευσε από τη Φλόριντα το «Here Comes the Sun» των Beatles.

Στο σόου προβλήθηκε και βίντεο στο οποίο ο Μπρέιντεν Χάρινγκτον διάβασε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Τζον Κένεντι μετά την ορκωμοσία του. Πρόκειται για το 13χρονο αγόρι που είχε καθηλώσει το ακροατήριο στο συνέδριο των Δημοκρατικών, περιγράφοντας πώς η γνωριμία του με τον Τζο Μπάιντεν τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τον τραυλισμό.

Proud to have Brayden Harrington join us to recite President Kennedy's powerful words. Like our new @POTUS, Brayden leads with the power of his speech.#Inauguration2021 pic.twitter.com/BWQ3RnZkMN