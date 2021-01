Τουλάχιστον δύο νεκροί, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Μαδρίτης το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο δήμαρχος της πόλης, José Luis Martínez Almeida, έκανε μια «προκαταρκτική αξιολόγηση με κάθε επιφύλαξη» και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη αερίου, που εξερράγη στους τέσσερις τελευταίους ορόφους του κτιρίου.

Άγνωστο παραμένει αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι ή αγνοούμενοι ένοικοι.

Το επταώροφο ακίνητο, που ανήκει στην αρχιεπισκοπή, βρίσκεται στον αριθμό 98 στην οδό Calle de Toledo, στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στην Puerta de Toledo, δίπλα στην εκκλησία Virgen de la Paloma και τη σχολή La Salle-La Paloma.

Στην περιοχή υπάρχει επίσης ένα γηροκομείο, το Los Nogales La Paloma, όπου οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν λανθασμένα ως τον τόπο της έκρηξης.

Στο σημείο βρίσκονται ομάδες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες στο δρόμο.

«Οι πυροσβέστες θα δουν αν υπήρξε ζημιά στον παρακείμενο τοίχο ανάμεσα σε εκείνο του κτιρίου που έχει εκραγεί και εκείνο του γηροκομείου. Παρομοίως, μπάζα έπεσαν στην αυλή που είναι προσκολλημένη στο κτίριο», επεσήμανε ο Almeida.

Τουλάχιστον ένα παιδί τραυματίστηκε αν και ο δήμαρχος επισημαίνει ότι πρόκειται για κάποιες ελαφριές «γρατζουνιές».

Ο Almeida δεν απέκλεισε το γεγονός να συμβεί στη συνέχεια ελεγχόμενη κατάρρευση του κτιρίου.

«Ήμασταν 400 μέτρα μακριά, όταν άκουσα την έκρηξη. Όλοι οι ένοικοι έχουν εκκενώσει το κτίριο και από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε δεν υπάρχουν τραυματισμοί», είπε ο Juan Miguel Estepa, εργαζόμενος στο παρακείμενο γηροκομείο του Los Nogales.

An explosion in Spain's capital Madrid has collapsed a building. Local media report several people wounded and at least 1 person trapped inside.



The cause of the blast is unknown. Residents of a nursing home nearby are being evacuated. pic.twitter.com/YcwqYv4DHy