Ο Τζο Μπάιντεν τίμησε τη μνήμη των περισσοτέρων από 400.000 Αμερικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορωνοϊό σε τελετή που έγινε στην Ουάσινγκτον.

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν το τραγικό ορόσημο των 400.000 νεκρών από την πανδημία. Στη χώρα που έχει δεχθεί το πιο σφοδρό πλήγμα από τον κορωνοϊό έχουν χάσει τη ζωή τους 401.128 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, ενώ στη χώρα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 24 εκατομμύρια κρούσματα.

«Για την επούλωση, πρέπει να θυμόμαστε. Είναι σκληρό κάποιες στιγμές να θυμόμαστε, αλλά έτσι θα θεραπευτούμε. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό ως έθνος», τόνισε ο Μπάιντεν στην τελετή, που έγινε λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του.

Η ομάδα του Μπάιντεν οργάνωσε την τελετή κάνοντας έκκληση για μια «εθνική στιγμή ενότητας», ζητώντας από τους Αμερικανούς να ανάψουν κεριά στα παράθυρά τους, όπως και να ηχήσουν οι καμπάνες για μια «εθνική στιγμή μνήμης». Επίσης, άναψαν 400 φωτάκια κατά μήκος της λίμνης του μνημείου Λίνκολν, στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό.

«Ενωθήκαμε απόψε, ένα έθνος που πενθεί, για να τιμήσουμε τις ζωές που χάσαμε, τον παππού ή τη γιαγιά που ήταν όλος μας ο κόσμος, έναν γονιό, έναν σύντροφο, αδελφό ή φίλο που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι δεν είναι πλέον εδώ», είπε η Καμάλα Χάρις στην τελετή. «Απόψε, πενθούμε και ξεκινάμε μαζί την επούλωση», συμπλήρωσε.

Ανάλογες τελετές έγιναν σε όλη τη χώρα. Στη Νέα Υόρκη ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο, μιλώντας κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας περιέγραψε την τελετή ως «μια ισχυρή στιγμή ενότητας για την πόλη και τη χώρα μας». Σε όλη την Αμερική, συνέχισε, «άνθρωποι ενώνονται με έναν κοινό σκοπό: να θυμηθούμε εκείνους που χάσαμε, να αισθανθούμε ό,τι αισθάνονται οι οικογένειές τους».

Σε όλη τη χώρα, πολλά αξιοθέατα και κτίρια φωτίστηκαν, για αυτή την τελετή μνήμης. Το Empire State Building φωτίστηκε με τον «κόκκινο φωτισμό του καρδιακού παλμού» για να τιμηθούν εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους.

The Empire State Building with red heartbeat lighting in honor of 400k Americans who have died from COVID, as #COVIDMemorial in DC lights up pic.twitter.com/NlUZYFipwX