Οι ΗΠΑ, η Κομισιόν και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαιτούν να απελευθερώσει η Ρωσία τον Αλεξέι Ναβάλνι, μετά τη σύλληψή του μόλις επέστρεψε στη Μόσχα.

Ο 44χρονος επικριτής του Βλαντιμίρ Πούτιν συνελήφθη αμέσως μόλις έφτασε στη Μόσχα από τη Γερμανία, την Κυριακή. Ο Ναβάλνι επέστρεψε στη χώρα του πέντε μήνες μετά τη δηλητηρίαση που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη σύλληψη του Αλεξέι Ναβάλνι, σε ανάρτησή του στα social media και τόνισε ότι οι ηγέτες με αυτοπεποίθηση δεν φοβούνται τις αντίθετες φωνές.

«Βαθιά προβληματισμένος με την απόφαση της Ρωσίας να συλλάβει τον Αλεξέι Ναβάλνι. Οι ηγέτες με αυτοπεποίθηση δεν φοβούνται τις ανταγωνιστικές φωνές, ούτε αισθάνονται την ανάγκη για βία σε πολιτικούς αντιπάλους ή την άδικη κράτησή τους», έγραψε στο Twitter.

Ανάλογη ήταν και η θέση που εξέφρασε ο Τζέικ Σάλιβαν, που θα αναλάβει σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν. «Οι επιθέσεις του Κρεμλίνου στον κ. Ναβάλνι δεν αποτελούν μόνο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προσβολή στους Ρώσους που θέλουν να ακούγονται οι φωνές τους», σχολίασε.

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τη σύλληψη του Αλεξέι Ναβάλνι και τόνισε ότι οι ρωσικές αρχές «πρέπει αμέσως να τον απελευθερώσουν και να διασφαλίσουν την ασφάλειά του».

I condemn the detention of Alexei Navalny by the Russian authorities. They must immediately release him and ensure his safety.



«Η κράτηση πολιτικών αντιπάλων είναι ενάντια στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας», επισημαίνει ακόμη στη δήλωσή της η επικεφαλής της Κομισιόν και συμπληρώνει: «Εξακολουθούμε να περιμένουμε μια εξονυχιστική και ανεξάρτητη έρευνα για την επίθεση ενάντια στη ζωή του Αλεξέι Ναβάλνι. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση στενά».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη σύλληψη του Αλεξέι Ναβάλνι και επίσης κάλεσε τις ρωσικές αρχές «να τον απελευθερώσουν αμέσως».

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



Με ανακοινώσεις τους επίσης πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταδίκασαν τη σύλληψη του 44χρονου επικριτή του Πούτιν. «Η Ρωσία δεσμεύεται από το Σύνταγμά της και από τις διεθνείς υποχρεώσεις της προς την αρχή του κράτους δικαίου και την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι αρχές αυτές θα πρέπει, φυσικά, να ισχύουν και για τον Αλεξέι Ναβάλνι. Θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας.



«Είναι φρικτό ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι, το θύμα ενός ειδεχθούς εγκλήματος, συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές. Θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντομινίκ Ράαμπ και συμπλήρωσε: «Αντί να διώκει τον κ. Ναβάλνι η Ρωσία θα πρέπει να εξηγήσει με ποιον τρόπο ένα χημικό όπλο χρησιμοποιήθηκε σε ρωσικό έδαφος».

Ο Τσέχος ομόλογός του, Τόμας Πέτριτσεκ, τόνισε ότι η υπόθεση θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Η σύλληψη του Ναβάλνι είναι πολιτικά υποκινούμενη. Συνελήφθη για τις απόψεις του, όχι για αυτό για το οποίο κατηγορείται επισήμως. Το ρωσικό καθεστώς, ως εκ τούτου, παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα επιδιώξω να συζητηθεί αυτό στην επόμενη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ», έγραψε στο Twitter ο Πέτριτσεκ και πρόσθεσε: «Θα προτείνω μια συζήτηση για πιθανές κυρώσεις».

Σχολιάζοντας αυτές τις αντιδράσεις, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβφόρ, έκανε λόγο για σχεδιασμένες εκδηλώσεις οργής, προκειμένου να αποπροσανατολιστούν οι πολίτες των κρατών που αντιδρούν από τα εσωτερικά προβλήματα.

Επίσης η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, απευθυνόμενη στον σύμβουλο του Μπάιντεν και τους υπόλοιπους που κάνουν «προκατασκευασμένα σχόλια», έγραψε: «Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο, μην καταπατάτε την εθνική νομοθεσία κυρίαρχων κρατών και ασχοληθείτε με τα προβλήματα των χωρών σας».

Τι συνέβη την Κυριακή

Την Κυριακή ο Αλεξέι Ναβάλνι επιβιβάστηκε σε πτήση της Pobeda Airlines, από το Βερολίνο με προορισμό τη Μόσχα, όπως είχε προαναγγείλει. Στην πτήση επέβαιναν πολλοί δημοσιογράφοι. Λίγο πριν από την προσγείωση, ο πιλότος ανακοίνωσε ότι για «τεχνικούς λόγους», αντί για το αεροδρόμιο Vnukovo- όπου βρίσκονταν χιλιάδες υποστηρικτές του Ναβάλνι- θα προσγείωνε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Sheremetyevo.

«Ξέρω ότι έχω δίκιο. Δεν φοβάμαι τίποτα», δήλωσε ο Ναβάλνι αμέσως μετά την προσγείωση, λίγα λεπτά πριν από τη σύλληψή του. «Με περιμένατε για πολύ;», ρώτησε τους συνοριοφύλακες. Όταν οι αστυνομικοί τον προειδοποίησαν ότι θα ασκούσαν σωματική βία αν δεν υπάκουε στην εντολή να τους ακολουθήσει, εκείνος φίλησε τη σύζυγό του, Γιούλια, που ταξίδεψε μαζί του. Παρά τις εκκλήσεις, δεν επετράπη στον δικηγόρο του Ναβάλνι να τους ακολουθήσει.

Στη συνέχεια ο 44χρονος μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα της Μόσχας, όπου πέρασε τη νύχτα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ρωσικών αρχών, ο Ναβάλνι «καταζητούνταν από τις 29 Δεκεμβρίου 2020 για επανειλημμένες παραβιάσεις των περιοριστικών όρων». Η ίδια ανακοίνωσε ανέφερε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δικαστική απόφαση. Οι αρχές τον κατηγορούν ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν έπειτα από την καταδίκη του για κατάχρηση, υπόθεση για την οποία του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή. Ο ίδιος μιλά για μια υπόθεση με πολιτικά κίνητρα.

