Ο βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Nταν Σκαβίνο έγραψε στο Twitter μια δήλωση για λογαριασμού του απερχόμενου προέδρου.

Μπορεί ο Τραμπ με την δήλωση αυτή να δείχνει πως θέλει να γίνει η μετάβαση ομαλά, αλλά αφήνεται ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν αποδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

«Παρόλο που διαφωνώ απολύτως με το αποτέλεσμα των εκλογών και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, ωστόσο, θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου. Πάντα έλεγα ότι θα συνεχίζαμε τον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε ότι θα μετρηθούν μόνο οι νόμιμες ψήφοι. Αν και αυτό αντιπροσωπεύει το τέλος της μεγαλύτερης πρώτης θητείας στην προεδρική ιστορία, είναι μόνο η αρχή του αγώνα μας για να κάνουμε την Αμερική πάλι μεγάλη!», αναφέρει η δήλωση, την οποία ο Τραμπ δεν μπόρεσε να δημοσιεύσει στα δικά του social media καθώς οι λογαριασμοί του έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας μετά το χάος της αιματηρής εισβολής οπαδών του στο Καπιτώλιο.

