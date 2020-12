Οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας υποδέχτηκαν -όπως κάθε χρόνο- πρώτοι το νέο έτος, βάζοντας για λίγο στην παύση την πανδημία και γέμισαν τον ουρανό με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.

Η Νέα Ζηλανδία γιόρτασε πρώτη από όλες τις χώρες του κόσμου με χιλιάδες κόσμου να συγκεντρώνονται στο Όκλαντ και αλλού για να απολαύσουν το παραδοσιακό σόου με τα φώτα στο λιμάνι της πόλης.

Minutes to go until it’s 2021 in New Zealand! 🎆



It’s a comfortable 18 degrees in Auckland, where large crowds have gathered on Queen Street.#HappyNewYear2021 #HappyNewYear pic.twitter.com/beev5uLG2x