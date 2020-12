Κανόνες αυστηρής καραντίνας επέβαλε η Νέα Υόρκη για τους ταξιδιώτες των διεθνών πτήσεων μετά την εμφάνιση των νέων παραλλαγών του κορωνοϊού.

Ο δήμαρχος Bill de Blasio είπε ότι όλοι οι επισκέπτες υποχρεούνται να μείνουν για 14 ημέρες σε καθεστώς καραντίνας στη διεύθυνση που δήλωσαν στις αρχές κατά την άφιξή τους.

Πρόσθεσε ότι αστυνομικοί θα επισκέπτονται τους ταξιδιώτες που φτάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τηρούν τους κανόνες.

Όσοι τους παραβιάζουν θα πληρώνουν πρόστιμο 1.000 την ημέρα, προειδοποίησε ο de Blasio.

Περίπου 18,4 εκατομμύρια κρούσματα κορωνοϊού και περισσότεροι από 326.000 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε όλες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Η Νέα Υόρκη βρισκόταν στο επίκεντρο της επιδημίας του κορωνoϊού στη χώρα νωρίτερα φέτος, ενώ πρόσφατα έγινε και πάλι μία από τις πολιτείες που πλήττονται περισσότερο στη χώρα.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είπε ότι όλοι οι διεθνείς ταξιδιώτες πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

«Βρισκόμαστε στην τελική μάχη εδώ, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διανύσουμε αυτές τις ημέρες των διακοπών», πρόσθεσε ο de Blasio.

Δεκάδες χώρες - συμπεριλαμβανομένων σχεδόν και των 27 κρατών της ΕΕ - έχουν ήδη επιβάλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

With reports of a new #COVID19 strain in the UK, as of TODAY all international travelers will receive an order to quarantine from @NYCHealthCommr via certified mail. Anyone traveling from the UK will be personally served that order by @NYCSHERIFF.



