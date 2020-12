Πανομοιότυπες διαφημίσεις από διαφορετικά σετ μιας λίγο ασυνήθιστης πιτζάμας, που αφήνει ακάλυπτα τα οπίσθια, έχουν αρχίσει να ξεπετιούνται παντού στο ίντερνετ τις τελευταίες ημέρες.

Οι διαφημίσεις για τις συγκεκριμένες ολόσωμες πιτζάμες, που φέρεται να πουλάνε διάφορες εταιρίες, έχουν προκαλέσει αίσθηση καθώς εμφανίζονται σε διάφορα σάιτ αλλά οι χρήστες έχουν προβληματιστεί έντονα καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ακριβώς έφτασαν στα προφίλ τους.

This ad follows me on every article https://t.co/4TDjevS8AM