Οι δημιουργοί του South Park κυκλοφόρησαν ένα βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να διαβάζει ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, που φυσικά δεν είναι αληθινό.

Ο Τρέι Πάρκερ και ο Ματ Στόουν σατιρίζουν τον 45ο πρόεδρο τον ΗΠΑ που αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του στις εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν, με ένα deepfake βίντεο στο οποίο ο Τραμπ φαίνεται να φορά ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ και ένα κόκκινο καπελάκι με κουδουνάκια.

Ο Πίτερ Σεραφίνοβιτς μιμείται άκρως πειστικά την φωνή του Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ένα παιδικό παραμύθι για τις εκλογές για τον «καλύτερο τάρανδο», όπου παρεμβαίνει μέχρι και ο Άγιος Βασίλης.

«Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένας μικρός τάρανδος και όλοι οι τάρανδοι συμφώνησαν ότι ήταν ο καλύτερος τάρανδος από όλους τους ταράνδους», ακούγεται να λέει Τραμπ. «Την επόμενη ημέρα, ένας γερασμένος τάρανδος με νυσταγμένα μάτια ήρθε στην πόλη και άρχισε να λέει «ξέρετε τον τάρανδο; δεν είναι φανταστικός». «Μα είναι φανταστικός», οι άλλοι τάρανδοι είπαν».

Τελικά τα τετράποδα αποφασίζουν να ψηφίσουν για τον «καλύτερο τάρανδο» αλλά το αποτέλεσμα της κάλπης χαρακτηρίζεται νοθευμένο. Ο τάρανδος που χάνει της εκλογές πεθαίνει και όλοι πανηγυρίζουν επειδή «δεν θα ξανακάνουν Χριστούγεννα ποτέ ξανά».

