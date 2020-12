Η Άνγκελα Μέρκελ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες της Γερμανίας «να μην είναι αυτά τα τελευταία Χριστούγεννα με τους παππούδες», καθώς η χώρα κατέγραψε νέο αρνητικό ρεκόρ ημερήσιων θανάτων από κορωνοϊό.

Η Γερμανία ξεχώρισε ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη για τον τρόπο διαχείρισης του πρώτου κύματος της πανδημίας Covid-19, ωστόσο χθες κατέγραψε με τους περισσότερους νεκρούς ημερησίως λόγω κορωνοϊού με τα κρούσματα την ίδια στιγμή να αυξάνονται συνεχώς.

Μιλώντας σήμερα στο γερμανικό κοινοβούλιο, η Άνγκελα Μέρκελ προειδοποίησε πως οι εθνικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου δεν αποδείχθηκαν αρκετά αποτελεσματικοί, με υπερβολικά πολλούς νεκρούς επί του παρόντος ή ασθενείς σε ΜΕΘ.

Εμφανώς φορτισμένη και με τρεμάμενη φωνή η Γερμανίδα Καγκελάριος Ανγκέλα Μέρκελ ζήτησε από το βήμα της ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας το κλείσιμο των σχολείων και των καταστημάτων έως τις 10 Ιανουαρίου, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τις συστάσεις των επιστημόνων να κλείσουν τα μαγαζιά στη χώρα, μετά τα Χριστούγεννα και έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

«Αν η επιστήμη μάς εκλιπαρεί να περάσουμε μια εβδομάδα με μειωμένες επαφές πριν τα Χριστούγεννα- πριν δείτε τους παππούδες και τους ηλικιωμένους- τότε ίσως πρέπει να σκεφτούμε ξανά κάποιον τρόπο για να το κάνουμε», είπε η Μέρκελ.

«Αν έχουμε υπερβολικά πολλές επαφές τώρα, πριν τα Χριστούγεννα και μετά εξελιχθεί να γίνουν η τελευταία μας γιορτή με τους παππούδες μας, σίγουρα θα έχουμε χάσει κάτι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό», πρόσθεσε. «Πριν δούμε τη γιαγιά και τον παππού, χρειάζεται μία εβδομάδα κατ' οίκον περιορισμός. Πρέπει να περιορίσουμε τις επαφές. Να μην είναι οι τελευταίες γιορτές για τους παππούδες μας», είπε χαρακτηριστικά.

