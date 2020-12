Ιστορική μέρα σήμερα για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ξεκίνησαν οι μαζικοί εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού. Πρώτη έκανε το εμβόλιο η Margaret Keenan, στη Β. Ιρλανδία αλλά πρώτος σε αγγλικό έδαφος, ήταν ένας πολίτης με το όνομα Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Ο κ. Σαίξπηρ με καταγωγή από το Warwickshire της Αγγλίας ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έλαβαν σήμερα το εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του COVID-19 εκτός κλινικής δοκιμής.

Ο 81χρονος έκανε το εμβόλιο της Pfizer στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κόβεντρι την Τρίτη, 20 μίλια από τη γενέτειρα του ομώνυμού του και σπουδαιότερου δραματουργού και ποιητή της Αγγλίας.

Το όνομα και μόνο αρκούσε για να γίνει ο κος Σαίξπηρ viral στο Twitter. Αρκετοί ήταν οι χρήστες που έκαναν λογοπαίγνια με τα έργα του διάσημου δραματουργού με τα «The Taming of the Flu», το «The Two Gentlemen of Corona» να ξεχωρίζουν.

Κάποιοι άλλοι διερωτήθηκαν: αφού η Margaret Keenan, η πρώτη που εμβολιάστηκε σήμερα, είναι η ασθενής 1Α, τότε ο κ. Σαίξπηρ θα πρέπει να είναι ο «Ασθενής 2Β or not 2Β;» κατά τη φράση του Άμλετ (To be or not to be).

Με πληροφορίες του Reuters

