Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχιστούν αύριο, Κυριακή στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε μετά τη συνομιλία ότι οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο θα συνεχιστούν την Κυριακή. «Οι διαφορές παραμένουν. Καμία συμφωνία δεν είναι εφικτή εάν δεν επιλυθούν. Οι επικεφαλής διαπραγματευτές θα ξανασυναντηθούν αύριο. Εμείς θα μιλήσουμε ξανά τη Δευτέρα», δήλωσε η φον ντε Λάιεν.

Παρά τις διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται, οι δυο επικεφαλής ανέφεραν ότι «πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια» από τους διαπραγματευτές για να εκτιμηθεί εάν αυτές μπορούν να «επιλυθούν», ανέφεραν οι δύο ηγέτες σε κοινή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ, αναφέροντας ότι θα συνομιλήσουν εκ νέου τη Δευτέρα το απόγευμα.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Φροστ που προγραμματίζονται για αύριο, Κυριακή, θα δείξουν εάν θα μπορούσε να επιτευχθεί μια νέα εμπορική συμφωνία. «Θα δούμε αν υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε. Οι εργασίες συνεχίζονται αύριο», έγραψε ο Μπαρνιέ σήμερα στο Twitter.

We will see if there is a way forward. Work continues tomorrow. https://t.co/dUGmZB4Dgx