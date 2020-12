Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι σήμερα για να καταγγείλουν την αστυνομική βία και τα σχέδια για την πολιτική ασφάλειας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που σύμφωνα με τους διαδηλωτές θα καταλύσουν τις πολιτικές ελευθερίες.

Η διαδήλωση εξελισσόταν ειρηνικά στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας όταν ξέσπασαν τα επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και ομάδων διαδηλωτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων ντυμένοι στα μαύρα και με τα πρόσωπά τους καλυμμένα. Ορισμένοι εξ αυτών χρησιμοποίησαν σφυριά για να σπάσουν πεζοδρόμια.

Δεκάδες κουκουλοφόροι πέταξαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, πυρπόλησαν αυτοκίνητα και έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων.

Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας υπό το βλέμμα των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Γαλλία, γη των δικαιωμάτων των αστυνομικών» και «Απόσυρση του νόμου για την ασφάλεια».

Black bloc extremists smash up a grocery store using weapons at the riot in Paris. They assault journalists for filming. pic.twitter.com/cPCZ83M9di