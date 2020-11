Mια 41χρονη Ελληνοαμερικανίδα με σχετική εμπειρία, επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν ως εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για την Τζεν Ψάκι, μία από τις επτά γυναίκες που θα κατέχουν τις ανώτερες θέσεις στην ομάδα επικοινωνίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ψάκι μεγάλωσε στο Κονέκτικατ Ψάκι ωστόσο η καταγωγή της είναι από τη Μεσσηνία, από την πλευρά του πατέρα της, Δημήτρη Ψάκη.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles. For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women. https://t.co/SjWAWJg941

Η Τζεν Ψάκι κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου από το 2015 έως το 2017, ενώ υπήρξε, εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και κατείχε διάφορες σημαντικές θέσεις επικοινωνίας στον Λευκό Οίκο κατά τη θητεία του Μπαράκ Ομπάμα.

Η Ψάκι εργάστηκε στο παρελθόν και ως αναλύτρια για το CNN. Είναι παντρεμένη με τον οικονομικό υποδιευθυντή της Επιτροπής για την προεκλογική Εκστρατεία υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος για το Κογκρέσο.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να εργάζομαι ξανά για τον Τζο Μπάιντεν, έναν άνδρα που εκπροσώπησα τα χρόνια της κυβέρνησης Ομπάμα-Μπάιντεν και παρακολούθησα να συμβάλει καίρια στην οικονομική ανάκαμψη και στην ανοικοδόμηση των σχέσεών μας με τους εταίρους μας, αλλά και να εμποτίζει με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά κάθε σύσκεψη στην οποία ήμουν παρούσα» έγραψε σε ανάρτησή της η Τζεν Ψάκι μετά την ανακοίνωση για τη νέα της θέση.

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.