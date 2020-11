Έρευνες έχουν αποδείξει πως οι σκύλοι επιδρούν θετικά στην ψυχική μας κατάσταση και η παρουσία τους συνδέεται συχνά με χαμηλότερα επίπεδα στρες, άγχους και μοναξιάς.

Τελευταία, πολλά νοσοκομεία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ευεργετική αυτή επίδραση των σκύλων στους ανθρώπους «προσλαμβάνοντάς» τους για να κάνουν παρέα και να παρηγορούν προσωπικό και ασθενείς στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας.

Κάτι τέτοιο έκανε και ένα νοσοκομείο στο Οχάιο που προσέλαβε έναν σκύλο ως «Justice Volunteer», κοινώς εθελοντή, για να χαιρετά ασθενείς στην κλινική.

H Shari Dunaway, γιατρός του νοσοκομείου, δημοσίευσε μια φωτογραφία του σκύλου στο Twitter, γράφοντας: «Το νοσοκομείο προσέλαβε έναν υπάλληλο, του οποίου μοναδική δουλειά είναι να περιφέρεται λέγοντας γεια σε άλλους υπαλλήλους ενώ εργάζονται», σημείωσε η ίδια.

My hospital hired an employee whose only job is to go around saying hi to other employees while they work pic.twitter.com/WWXNeEiWne — Shari Dunaway, MD (@ShariDunawayMD) November 20, 2020





Η πρωτοβουλία του νοσοκομείου κατενθουσίασε τους χρήστες στα social media, με κάποιους να απαντούν στην ανάρτηση με παρόμοια παραδείγματα σε άλλες δομές υγείας, όπου έχουν «προσληφθεί» σκύλοι για συμπαράσταση.

We also have our hospital dog in the Philippines. ❤️ pic.twitter.com/OhgPZj3bq6 — Thessa Jil Cloma Monera (@ieatjillybeans) November 20, 2020

I too have had the pleasure of crossing paths with these employees pic.twitter.com/Cxsr3GUl0E — Amy Shuler Filippi (@Filippi721) November 25, 2020

We have one who works for the police department, but she visits the ED regularly for snuggles and kisses. 🖤 pic.twitter.com/JgfbbEFyFm — Alana Kinrich, MD (@AlanaKinrich) November 20, 2020

Honey came to say hi to my wife when she was in hospital Orlando. It was very cool! pic.twitter.com/Fgxhk4DU9m — Scott Robertson (@scottymeuk) November 25, 2020





