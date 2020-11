Συναγερμός έχει σημάνει στο Βερολίνο καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη της καγκελαρίας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά ούτε και περισσότερες πληροφορίες για το εάν το όχημα προσέκρουσε εσκεμένα στην πύλη ή εάν πρόκειται για ατύχημα.

Το όχημα έχει γραμμένα συνθήματα στις πόρτες του όπως «Γαμ***** δολοφόνοι παιδιών και ηλικιωμένων» και «Σταματήστε την πολιτική της παγκοσμιοποίησης».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters το αυτοκίνητο συγκρούστηκε στην πύλη που οδηγεί στο γραφείο της Άνγκελα Μέρκελ.

#Berlin #Germany #Merkel

JUST IN:

Confirmed footage of the incident now shows the vehicle in question at the Chancellery gates in Berlin.



The car appears to be covered in some painted messages; with Polizei examining the scene.



📷: Ilhan Atasoypic.twitter.com/5eQYROFAUj