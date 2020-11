Οι νεοαφιχθέντες αστροναύτες της NASA μοιράστηκαν αγκαλιές και θερμούς χαιρετισμούς - εν μέσω πανδημίας- με τους τρεις άλλους αστροναύτες οι οποίοι βρίσκονταν ήδη στο ISS. Στο Διάστημα εξάλλου οι αγκαλιές είναι ασφαλείς.

Οι τέσσερις αστροναύτες -τρεις Αμερικανοί της NASA και ένας Ιάπωνας της JAXA- έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό καθώς το σκάφος Crew Dragon «Resilience» της Space X προσδέθηκε με επιτυχία σε αυτόν μετά από ένα ταξίδι 27 ωρών.

The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk