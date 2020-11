Ο Τζον Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι ο Ρον Κλέιν θα είναι ο επόμενος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για έμπειρο στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος και συνεργάτη του Μπάιντεν επί σειρά ετών. Ο 59χρονος είχε διατελέσει προσωπάρχης αντιπροέδρου τόσο επί Αλ Γκορ όσο και όταν ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

«Η αξία του Ρον για μένα υπήρξε ανεκτίμητη τα πολλά χρόνια που δουλέψαμε μαζί. Η μακρά και πολυσχιδής εμπειρία του Ρον Κλέιν και η δυνατότητά του να συνεργάζεται με ανθρώπους όλων των πολιτικών οριζόντων είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι από τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή με κρίση κι ενώνουμε εκ νέου τη χώρα μας», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

