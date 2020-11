Το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V είναι κατά 92% αποτελεσματικό στην προστασία απέναντι στον κορωνοϊό, σύμφωνα με προκαταρκτικά κλινικά αποτελέσματα, ανακοίνωσε σήμερα το ταμείο διαχείρισης της κρατικής περιούσιας της χώρας με τη Μόσχα να καταβάλει προσπάθειες να συμβαδίσει με τις φαρμακοβιομηχανίες της Δύσης.

Τα αρχικά αποτελέσματα είναι μόλις τα δεύτερα που ανακοινώνονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας παρασκευής εμβολίων που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν την πανδημία, η οποία έχει σκοτώσει πάνω από 1.2 εκατομμύρια ανθρώπους, καταστρέφοντας την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης ενδιάμεσης ανάλυσης της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών στη Ρωσία, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sputnik V ήταν 92%, όπως αναφέρει και ο επίσημος λογαριασμός του εμβολίου στο Twitter.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY