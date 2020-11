Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο έσπευσε να αλλάξει την αμφίεση του Ντόναλντ Τραμπ μόλις ανακοινώθηκε η ήττα του στις αμερικανικές εκλογές.

Το μοντέλο του Τραμπ άλλαξε και πλέον φορά ενδυμασία γκολφ, ως μία αναφορά στην ήττα του.

Εξάλλου, ο 74χρονος έπαιζε γκολφ όταν ο αντίπαλός του, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν ανακοινώθηκε ως νικητής των αμερικανικών εκλογών το Σάββατο.

Το μουσείο έγραψε στο Twitter «Η εκστρατεία του μπορεί να μην ήταν επιτυχία (με αναφορά στο γκολφ), αλλά ο @realDonaldTrump βρίσκεται στο δρόμο για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο αγαπημένο του άθλημα, καθώς το #MadameTussaudsLondon ξαναέντυσε τη φιγούρα του με ενδυμασία του γκολφ για να ταιριάζει με την πιθανή γκαρνταρόμπα του το 2021».

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe 📷 @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW