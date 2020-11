Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτησε τις σημερινές ανακοινώσεις των Pfizer και BioNTeck για αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού σε ποσοστό 90%.

«Σπουδαία νέα από την Pfizer και την BioNTech Group για τα επιτυχημένα αποτελέσματα των τελευταίων κλινικών δοκιμών για ένα εμβόλιο κατά της Covid-19. Η ευρωπαϊκή επιστήμη φέρνει αποτελέσματα!», σημείωσε η κα φον ντερ Λάιεν.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime.