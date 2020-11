Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε ελπιδοφόρα την είδηση για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού που ανέπτυξαν η Pfizer και η BioNTech αλλά προειδοποίησε για μακρά μάχη που βρίσκεται ακόμη μπροστά.

«Συγχαίρω τις λαμπρές γυναίκες και τους άντρες που βοήθησαν στην επίτευξη αυτής της ανακάλυψης για να μας δώσουν μια τέτοια ελπίδα», δήλωσε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι είχε ενημερωθεί από την Κυριακή το βράδυ για τη συγκεκριμένη ανακάλυψη.

«Ταυτόχρονα, είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το τέλος της μάχης ενάντια στον COVID-19 απέχει μήνες ακόμη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χρήσης μάσκας για το άμεσο μέλλον.

Την ίδια ώρα οι οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές και οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν μετά την ανακοίνωση του εμβολίου.

Οι Pfizer και BioNTech δήλωσαν ότι σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα, η προστασία στους ασθενείς εμφανίζεται επτά ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης από τις δύο δόσεις και 28 ημέρες μετά την πρώτη.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν να παρέχουν έως και 50 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου παγκοσμίως το 2020 και έως 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις το 2021.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε επίσης την είδηση αποκαλώντας την «σπουδαία νέα» στο Twitter.

«Μεγάλη άνοδος στο χρηματιστήριο, έρχεται σύντομα το εμβόλιο. Αναφορές για 90% αποτελεσματικότητα. Σπουδαία νέα» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!