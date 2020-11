Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θριαμβολογεί στο Twitter για μία νίκη που δεν του ανήκει.

Αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Επιμένει ότι εκείνος είναι ο νικητής και συνεχίζει με αναρτήσεις στο Twitter να διατυπώνει αναπόδεικτες κατηγορίες για παρατυπίες στις εκλογές.

Eπιμένει δε, ότι αυτός κέρδισε τις εκλογές και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του στο Twitter, γραμμένες όλες με κεφαλαία γράμματα μάλιστα, ο Τραμπ δεν αποδέχεται, όπως ήταν αναμενόμενο ότι θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία.

«ΕΓΩ ΚΕΡΔΙΣΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ» ήταν η πρώτη ανάρτηση. Και το twitter έβαλε επισήμανση ότι οι επίσημες αρχές δεν είχαν ανακηρύξει κάποιον νικητή όταν έγινε η ανάρτηση.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την ανακήρυξη νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος έγραψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακής (ώρα Ελλάδας) επίσης με κεφαλαία γράμματα:

«Οι παρατηρητές δεν επετράπησαν στις αίθουσες καμέτρησης. Κέρδισα τις εκλογές, πήρα 71.000.000 νόμιμες ψήφους. Άσχημα πράγματα συνέβησαν που δεν επιτράπηκε στους παρατηρητές μας να τα δουν. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Εκατομμύρια επιστολικά ψηφοδέλτια απεστάλησαν σε ανθρώπους που δεν τα ζήτησαν» συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αμέσως το Twitter έβαλε και σε αυτή προειδοποίηση ότι ενδεχομένως εμπεριέχει ψευδές περιεχόμενο.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!