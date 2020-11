Ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιζε γκολφ, σε γήπεδο της Βιρτζίνια, ενώ τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ ανακοίνωναν πως ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των εκλογών.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του CNN από τον Λευκό Οίκο, οι πανηγυρισμοί για την ήττα του Τραμπ ακούγονταν με σαφήνεια στην προεδρική κατοικία, αλλά ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ήταν εκεί για να τους ακούσει καθώς έπαιζε γκολφ.

Σύμφωνα με τον Jim Acosta, ανταποκριτή του CNN στον Λευκό Οίκο, άνθρωποι της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμ ανέφεραν πως δεν θα αποδεχθεί «άμεσα» το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο Acosta, που τα πλάνα τον έδειχναν μπροστά από τον Λευκό Οίκο ανέφερε πως «σπάνια περίπτωση» οι φωνές του συγκεντρωμένου πλήθους να ακούγονται έως εκεί «από όλες τις κατευθύνσεις».

«Ξέρεις πολύ καλά αυτή την περιοχή», είπε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου, Jake Tapper, «δεν είναι συχνό στην πρωτεύουσα της χώρας να ακούς ζητωκραυγές να έρχονται από κάθε πλευρά του Λευκού Οίκου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας αντιανεμικό και ένα καπέλο που έγραφε Make America Great Again, έφτασε στο Trump National Golf Club το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τους συνεργάτες τους. Λίγα λεπτά πριν ο Τζο Μπάιντεν ανακηρυχθεί εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τραμπ, με δήλωσή του, δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα και ξεκαθάρισε πως οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει ακόμα.

