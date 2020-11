Με μηνύματά τους οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών συγχαίρουν τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «αληθινό φίλο της Ελλάδας».

Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, μια νίκη που αποτελεί μια ιστορική στροφή για την Αμερική και όλο τον κόσμο έπειτα από τέσσερα χρόνια ρήξεων υπό τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες γεμάτες σασπένς, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναδείχθηκε νικητής με τουλάχιστον 273 μεγάλους εκλέκτορες, χάρη σε μια επιτυχία στην πολιτεία-κλειδί της Πενσιλβάνια.

Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η χώρα θα έχει γυναίκα αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, 56 ετών, που θα είναι επίσης η πρώτη μαύρη που καταλαμβάνει τον θώκο.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν έτοιμη να εντείνει τη συνεργασία

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εντείνει τη συνεργασία με τη νέα διοίκηση και το νέο Κογκρέσο για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και ιδίως την καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19 και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού» τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φίλοι και σύμμαχοι, οι πολίτες μας μοιράζονται τους βαθύτερους δεσμούς. Μαζί έχουμε δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου διατλαντική σχέση που έχει ως βάση την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανοιχτής οικονομίας» και προσθέτει ότι «καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει και εμφανίζονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, η ανανεωμένη συνεργασία μας θα έχει ιδιαίτερη σημασία».

Σαρλ Μισέλ: «Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή»

«Η ΕΕ συγχαίρει τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την εκλεγμένη Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις» αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή των ψηφοφόρων. Ακολουθούμε τη διαδικασία πιστοποίησης των αποτελεσμάτων και είμαστε σίγουροι ότι το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ σύντομα θα ανακοινώσει το τελικό αποτέλεσμα» προσθέτει ο κ. Μισέλ.

«Η ΕΕ υπογραμμίζει, για άλλη μια φορά, τη δέσμευσή της για μια ισχυρή διατλαντική σχέση και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον εκλεγμένο Πρόεδρο, το νέο Κογκρέσο και τη Διοίκηση», καταλήγει.

Μπορέλ: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα διοίκηση για να ξαναχτίσουμε τη συνεργασία μας»

Για μεγάλη ημέρα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη κάνει λόγο ο ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: «Συγχαίρω θερμά τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την εκλεγμένη Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Το ρεκόρ συμμετοχής ψηφοφόρων εξέφρασε τη βούληση του αμερικανικού λαού για αλλαγή. Μεγάλη μέρα για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα διοίκηση για να ξαναχτίσουμε τη συνεργασία μας».

Σασόλι: Ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση της COVID-19, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας» τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

Ειδικότερα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: «Οι καλύτερες ευχές μας στον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ Tζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ - ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση του COVID-19, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας».

Παράλληλα, ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι σημείωσε: «Mια αξέχαστη ημέρα για την Ευρώπη και τη δημοκρατία».

Μακρόν: «Έχουμε πολλά να κάνουμε»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις.

«Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις! Έχουμε πολλά να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας εργαστούμε από κοινού!», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Μέρκελ: Προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία με τον πρόεδρο Μπάιντεν

Τα «θερμά συγχαρητήριά» της εξέφρασε πριν από λίγο στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για την νίκη τους στις εκλογές η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και τόνισε την σημασία της διατλαντικής συνεργασίας στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των καιρών μας.





«Θερμά συγχαρητήρια! Οι Αμερικανοί πολίτες αποφάσισαν. Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Του εύχομαι από καρδιάς τύχη και επιτυχία και συγχαίρω επίσης την Κάμαλα Χάρις, την πρώτη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο της χώρας της. Προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η διατλαντική μας φιλία είναι αναντικατάστατη, εάν θέλουμε να υπερβούμε τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της εποχής», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Καγκελαρίας.

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στις ΗΠΑ υπάρχει σαφές αποτέλεσμα και την βούληση του Βερολίνου να επενδύσει σε ένα «New Deal» με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

«Είναι καλό που έχουμε επιτέλους σαφείς αριθμούς. Προσβλέπουμε στην συνεργασία με την επόμενη αμερικανική κυβέρνηση. Θέλουμε να επενδύσουμε στην συνεργασία μας για ένα νέο διατλαντικό ξεκίνημα, ένα "New Deal"», έγραψε ο Χάικο Μάας.

Σάντσεθ: Προσβλέπουμε σε συνεργασία για τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν με μία ανάρτηση στο Twitter. «Ο Αμερικανικός λαός επέλεξε τον 46ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγχαρητήρια @JoeBiden και @KamalaHarris. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και ό,τι καλύτερο. Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

The American people have chosen the 46th President of the United States. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. We wish you good luck and all the best. We are looking forward to cooperating with you to tackle the challenges ahead of us. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2020





Σακελλαροπούλου: Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία



Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν, και την Κάμαλα Χάρις. Παράλληλα, επισημαίνει: «Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας» και προσθέτει: «Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα!».

Congratulations to @JoeBiden, new President-Elect of the USA and @KamalaHarris, first female Vice-President. Looking forward to extending our cooperation and friendship under your presidency. Welcoming the US again to the #ParisAgreement on climate change is the first step! — President GR (@PresidencyGR) November 7, 2020





Μητσοτάκης: «Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας»

Συγχαρητήρια ανάρτηση για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.



Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020

Τζόνσον: Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στην στενή συνεργασία τους στις προτεραιότητες που μοιράζονται οι δύο ηγέτες. «Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ και στην Κάμαλα Χάρις για το ιστορικό της επίτευγμα», αναφέρει ο Μπόρις Τζόνσον σε ανακοίνωσή του.

«Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας και προσβλέπω στην στενή συνεργασία μας στις κοινές μας προτεραιότητες, από την κλιματική αλλαγή ως το εμπόριο και την ασφάλεια», σημειώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, προσθέτοντας ότι αν και μερικές διαδικασίες συνεχίζονται είναι σαφές ότι ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές στις ΗΠΑ. «Ήταν μια στενή αναμέτρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ αγωνίστηκε σκληρά», γράφει ο Ράαμπ σε μήνυμά του στο Twitter.

«Προσβλέπουμε στην συνεργασία μας με την νέα κυβέρνηση - η φιλία Ηνωμένου Βασιλείου-Ηνωμένων Πολιτειών αποτέλεσε πάντα μια δύναμη για το καλό στον κόσμο», προσθέτει.

