Αισιόδοξος επιχειρεί να εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στο Twitter.

«Τα πηγαίνουμε πραγματικά καλά σε όλη τη χώρα. Σας ευχαριστώ!» έγραψε με κεφαλαία γράμματα στον προσωπικό του λογαριασμό, συγκεντρώνοντας αμέσως δεκάδες χιλιάδες likes και σχόλια.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!