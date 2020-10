Μήνυμα για την 80ή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανακοίνωση που εξέδωσε η προεκλογική του εκστρατεία, ενώ μήνυμα έστειλε και ο Τζο Μπάιντεν μέσα από τον λογαριασμό στο Twitter.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει στο μήνυμά του ότι η νίκη της Ελλάδας εναντίον του Μουσολίνι παρείχε ένα σύμβολο ελπίδας σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ένας σταθερός σύμμαχος και υποστηρικτής της Ελλάδας από την ανεξαρτησία της το 1821. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν πολεμήσει από κοινού για την υπεράσπιση της ελευθερίας σε πολλούς πολέμους ενάντια στην τυραννία και τον κομμουνισμό, συμπεριλαμβανομένου του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και του Ψυχρού Πολέμου. Η Ημέρα του OXI γιορτάζει αυτήν την ημέρα του 1940, όταν η ελληνική κυβέρνηση απάντησε "Όχι" στο αίτημα των δυνάμεων του Άξονα για να καταλάβουν την Ελλάδα»

«Η ηρωική αποφασιστικότητα της Ελλάδας να αγωνιστεί για την ελευθερία κορυφώθηκε με την νίκη εναντίον του Μουσολίνι στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο - την πρώτη νίκη των Συμμάχων ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα. Η νίκη της Ελλάδας παρείχε ένα σύμβολο ελπίδας σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, η Αμερική γιορτάζει την ιστορική, αξιόπιστη και στρατηγική της συμμαχία με την Ελλάδα και όλους τους πολίτες της», καταλήγει το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Μπάιντεν: Οι Έλληνες ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι οι Έλληνες ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο όταν αντιστάθηκαν στον στρατό εισβολής του Μουσολίνι και πως αυτό το θαρραλέο πνεύμα παραμένει ζωντανό σήμερα.

Today we celebrate the 80th anniversary of Oxi Day. Greeks inspired the free world when they resisted Mussolini’s invading army — and that courageous spirit lives on today, reminding us we too must stand up and do our part to safeguard our democracy.