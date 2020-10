Τουλάχιστον επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και 70 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε θρησκευτικό σχολείο στο Πακιστάν.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, μεταξύ των νεκρών είναι παιδιά διαφόρων ηλικιών.

Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη βόρεια πόλη του Πεσαβάρ.

Καμία οργάνωση δεν έχει ακόμη αναλάβει την ευθύνη ενώ διενεργείται έρευνα.

Η έκρηξη συνέβη στις 08:30 τοπική ώρα, ανέφερε η αστυνομία στο BBC. Εκείνη την ώρα βρίσκονταν περίπου 60 άτομα στην τάξη.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στην αστυνομία ότι είδε έναν άνδρα να μπαίνει στο κτίριο με μια σακούλα εκρηκτικών λίγο πριν από την έκρηξη.

Ένας αξιωματικός είπε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν.

Από το νοσοκομείο δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι είχαν δεχθεί δεκάδες τραυματίες, πολλοί από αυτούς με εγκαύματα.

Η πόλη του Πεσαβάρ, κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν, έχει δει μερικές από τις χειρότερες βιαιοπραγίες κατά την εξέγερση των Ταλιμπάν τα τελευταία χρόνια.

Πριν από έξι χρόνια, ένοπλοι εισέβαλαν σε στρατιωτικό σχολείο στην πόλη, αφήνοντας περισσότερους από 150 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών.

#Bomb #blast in #Pakistan : At least 7 killed, over 70 injured as huge explosion rocks #Peshawar on Tuesday. Mostly children were injured. pic.twitter.com/hdJoRrQwpG