Μια νεαρή γυναίκα συνελήφθη στο Ιράν, «για προσβολή της ισλαμικής μαντίλας», επειδή έκανε ποδήλατο χωρίς χιτζάμπ.

«Συνελήφθη ένα άτομο που πρόσφατα παραβίασε κανόνες και προσέβαλε την ισλαμική μαντίλα σε αυτή την περιοχή», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA ο Μογιατάμπα Ραέι, κυβερνήτης του Ναγιαφαμπάντ.

Bίντεο από κινητό τηλέφωνο, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα στα social media, δείχνει μια γυναίκα να κάνει ποδήλατο, χωρίς μαντίλα, μπροστά από ένα τζαμί. To IRNA έγραψε ότι το βίντεο στο οποίο η γυναίκα «έκανε ποδήλατο χωρίς μαντίλα στην κεντρική πλατεία», μπροστά από «μεγάλο τζαμί» προκάλεσε διαμαρτυρίες από κατοίκους και κληρικούς στο Ναγιαφαμπάντ.

Yesterday she enjoyed the wind in her hair on her bicycle and today she got arrested by the authorities in Iran.

Why? Because she is a woman and in my beautiful country Iran riding a bicycle or being unveiled make us criminals in the eyes of “Ayatollahs”.

ISIS is still in power😞 pic.twitter.com/ccp95oAzTO