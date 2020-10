Ένας άνδρας έχει κρεμαστεί, με σκοινί, από τον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο και απειλεί να πέσει στο κενό αν δεν μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο άνδρας, ηλικίας 20 έως 30 ετών, θεάθηκε να κρέμεται από το κτίριο στις 17:30 (τοπική ώρα) την Κυριακή. Ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και διαπραγματεύονται μαζί του. Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Sun-Times, ο άνδρας ζητά να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αλλιώς θα κόψει το σκοινί.

#BREAKING Man dangling from rope on 16th floor of Trump Tower, threatening suicide. @Chicago_Police negotiating right now...going on more than an hour. Crowds gathering around on Wabash. Street closed. I’m working to learn more. @cbschicago pic.twitter.com/7DyYEEmBPl

«Διαμαρτύρομαι», αναφέρεται ότι ο άνδρας έλεγε. Βίντεο από το περιστατικό έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ενώ και ο άνδρας φέρεται να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του. Ο λόγος που θέλει να μιλήσει στον Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ασαφής.

Οι δρόμοι κοντά στον πύργο έχουν κλείσει ενώ το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση στο Twitter ο άνδρας βρίσκεται στο σημείο ήδη εννέα ώρες. Και η εφημερίδα Chicago Sun-Times άλλωστε κάνει λόγο για «οκτώ ώρες διαπραγματεύσεων».

VIDEO 11 — The man named Eddil Eliev (screenshots of name in previous tweet) is still hanging on Trump Tower — according to the video maker this man has been up there now by almost 9 hours. #TrumpTower #Chicago pic.twitter.com/Rb8FSJxtUR