Ένα ρωσικό διαστημικό σκάφος Soyuz, με μία Αμερικανίδα και δύο Ρώσους αστροναύτες εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο Baikonur στο Καζακστάν και προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μόλις 3 ώρες μετά την απογείωσή του, κάνοντας νέο ρεκόρ ταχύτητας.

Το διαστημόπλοιο Soyouz MS-17 «προσδέθηκε» στις 11:48 (ώρα Ελλάδας) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos.

«Έγινε ένα νέο ρεκόρ. Ο συνολικός χρόνος ανάμεσα στην εκτόξευση και την πρόσδεση του Soyuz ήταν 3 ώρες και 3 λεπτά», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Μέλος του πληρώματος που ταξιδεύει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) είναι η Kate Rubins, μικροβιολόγος της NASA, η οποία το 2016 έγινε η 60η γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.

Μαζί της και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Sergey Ryzhikov και Sergey Kud-Sverchkov.

Η αποστολή είναι η τελευταία προγραμματισμένη ρωσική αποστολή που μεταφέρει μέλος του πληρώματος των ΗΠΑ.

Η αποστολή αναμένεται να επιστρέψει τον Απρίλιο του 2021.

Από τη στιγμή που το πρόγραμμα έληξε το 2011, η NASA βασίστηκε στη Ρωσία για να μεταφέρει τους αστροναύτες της στο διαστημικό σταθμό, ένα εργαστήριο σε τροχιά 250 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, το οποίο στεγάζει συνεχώς διεθνή πληρώματα αστροναυτών για σχεδόν 20 χρόνια.

Το αμερικανικό διαστημικό πρακτορείο το 2014 σύναψε συμβόλαια με τις SpaceX και Boeing Co BA.N του Έλον Μασκ για την κατασκευή ανταγωνιστικών διαστημικών καψουλών σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει ξανά την ανεξαρτησία της η NASA.

Το πρόγραμμα ύψους 8 δισεκ. δολαρίων επέτρεψε το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι της SpaceX στο διαστημικό σταθμό τον Μάιο, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Η NASA αγόρασε επιπλέον θέσεις πληρώματος από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν επιχειρησιακές αποστολές στην κάψουλα του SpaceX's Crew Dragon.

«Έχουμε μια απίστευτη συνεργασία», δήλωσε η Runbins σε συνέντευξη από το Star City της Ρωσίας πριν από την αναχώρηση της αποστολής.

