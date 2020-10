Ακυρώθηκε το δεύτερο ντιμπέιτ για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται για επιστροφή στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Η επιτροπή προεδρικών ντιμπέιτ επιβεβαίωσε την ακύρωση της δεύτερης «τηλεμαχίας», μετά την κόντρα που προέκυψε για την απόφαση αυτή να διεξαχθεί εξ αποστάσεως. Ο Τραμπ αμέσως ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο να μετάσχει σε ένα ντιμπέιτ με τέτοια μορφή, ενώ ο Μπάιντεν ήταν υπέρ της εξ αποστάσεως διεξαγωγή του, για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας του κορωνοϊού.

«Είναι προφανές πλέον ότι δεν θα γίνει ντιμπέιτ στις 15 Οκτωβρίου και η επιτροπή θα στρέψει την προσοχή της στις προετοιμασίες για το τελικό ντιμπέιτ, που είναι προγραμματισμένο για τις 22 Οκτωβρίου», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιστροφή του στις δημόσιες εμφανίσεις, τις πρώτες που θα κάνει από τη στιγμή που διαγνώστηκε με κορωνοϊό. Σήμερα θα δώσει ομιλία στον Λευκό Οίκο, ενώ τη Δευτέρα θα κάνει προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα. Στη σημερινή εκδήλωση ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μιλήσει σε πλήθος, από το μπαλκόνι του Λευκού Οίκου.

Will be in Sanford, Florida on Monday for a very BIG RALLY! https://t.co/TTOlHJT8kr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020





Την Πέμπτη ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «με βάση την τροχιά των προχωρημένων διαγνώσεων που κάνει η ομάδα, αναμένω ότι ο πρόεδρος θα μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στις δημόσιες εμφανίσεις του το Σάββατο». Αρχικά ο Τραμπ ανέφερε ότι ήλπιζε να εμφανιστεί σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα σήμερα «αν υπήρχε χρόνος για τις προετοιμασίες», αλλά αυτό δεν θα γίνει τελικά.

Παράλληλα με τα σχέδια για τις δημόσιες εμφανίσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει διαδοχικές συνεντεύξεις, ενώ γιατροί εκφράζουν ανησυχίες γιατί δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να υπάρχει συνολική εικόνα για το αν ο πρόεδρος έχει αναρρώσει πλήρως από τον κορωνοϊό.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ αποφεύγει να απαντήσει ερωτήσεις για το αν έχει βγει αρνητικό τεστ του στον ιό. Σε νέα συνέντευξη στο Fox- η πρώτη on camera μετά τη διάγνωση- δήλωσε ότι νιώθει «πολύ καλά και δυνατός», αλλά ξανά δεν απάντησε σε ερώτηση για τα πιο πρόσφατα τεστ του. «Δεν ξέρω τους αριθμούς, αλλά είμαι στις "τελευταίες βαθμίδες" ή "καθαρός"», είπε. «Ήταν εκπληκτικό να το βλέπω να εξαφανίζεται», ανέφερε ακόμη για τον ιό.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω του κορωνοϊού. Όμως, οι γιατροί του είχαν ανακοινώσει ότι του χορηγήθηκε οξυγόνο.

Trump, doing his first on-camera interview since his coronavirus diagnosis, now claims he never had breathing problems as part of his Covid battle pic.twitter.com/SgbVfSUXA4 — Aaron Rupar (@atrupar) October 10, 2020





Ακόμη, ο Τραμπ ανέφερε ότι πλέον δεν παίρνει φάρμακα για τον κορωνοϊό, που τον κάνει να αισθάνεται καλά, επειδή «ειλικρινά, δεν μου αρέσουν τα φάρμακα».

Trump claims he is no longer taking any medications as of this morning pic.twitter.com/qn8ICrv2js — Aaron Rupar (@atrupar) October 10, 2020

