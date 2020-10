Η Καμάλα Χάρις, αντιμετώπισε τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς στο τηλεοπτικό debate, πριν από τις προεδρικές εκλογές και φαίνεται πως κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Mr Vice President, I'm speaking» ήταν η ατάκα της υποψήφιας αντιπροέδρου με την παράταξη των Δημοκρατικών που έγινε αμέσως viral.

Ο Μάικ Πενς διακόπτει την Καμάλα Χάρις αλλά προφανώς εκείνη δεν το δέχεται. «Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ μιλάω» απάντησε και ο Μάικ Πενς σταμάτησε.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του CBS News, ο Μάικλ Πενς διέκοψε την Καμάλα Χάρις 10 φορές.

Εκείνη πάλι μόλις πέντε. Εκείνος μίλησε συνολικά 38 λεπτά, ενώ η Χάρις 35.

Στο αντίστοιχο debate του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν, υπενθυμίζεται ότι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά.

Ο Τραμπ διέκοψε τον Μπάιντεν 73 φορές. Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε 43 λεπτά και ο Αμερικανός Πρόεδρος 38 λεπτά.

«Εάν δεν σας πειράζει, να με αφήσετε να ολοκληρώσω, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση» απάντησε η Καμάλα Χάρις σε μία από τις φορές που τη διέκοψε ο Πενς.

«Με διακόψατε και θα ήθελα να τελειώσω, σας παρακαλώ» του απάντησε σε κάποια άλλη στιγμή της τηλεμαχίας.





Ωστόσο αυτό, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του Twitter οι οποίοι δημιούργησαν το hastag #imspeaking.

My daughter drew this during the debate, and it’s everything @KamalaHarris 🙏🏼 #imspeaking pic.twitter.com/qfugVnzPLU

I'm sure women watching that debate weren't surprised by what they saw.



Their boss.



Their overbearing husbands.



The environment they've grown up in.



That wasn't good optics. Then again he did get debate-prep from @ScottWalker #imspeaking pic.twitter.com/eEJlOatDAY