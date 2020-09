Ο Magawa, ένας αρουραίος που εντοπίζει νάρκες, βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο για «το θάρρος του που σώζει ζωές και την αφοσίωση στο καθήκον».

Πρόκειται για έναν αφρικανικό αρουραίο που είναι ένας από αυτούς που έχει εκπαιδεύσει η βελγική οργάνωση APOPO. Ο Magawa έχει εντοπίσει 39 νάρκες και 28 πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί στην Καμπότζη. Είναι ο πιο επιτυχημένος αρουραίος της οργάνωσης και έχει συμβάλει στον καθαρισμό 141.000 τετραγωνικών μέτρων, έκταση που αντιστοιχεί με 20 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Για αυτές τις υπηρεσίες του η PDSA- βρετανική οργάνωση για ζώα- τον τίμησε με ένα χρυσό μετάλλιο. Είναι ο πρώτος αρουραίος στα 77 χρόνια της οργάνωσης που κερδίζει αυτό το βραβείο.

Πώς εντοπίζουν τις νάρκες οι αρουραίοι

Οι αρουραίοι είναι έξυπνοι και εκτελούν επαναλαμβανόμενες αποστολές, με επιβράβευση την τροφή, καλύτερα από άλλα ζώα, εξήγησε ο Κρίστοφ Κοξ, εκτελεστικός διευθυντής της APOPO.

Χάρη στο μέγεθός τους- ο Magawa ζυγίζει 1,2 κιλά και έχει μήκος 70 εκατοστά- διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο όταν διασχίζουν ναρκοπέδια. Η οργάνωση εκπαιδεύει τους αρουραίους να εντοπίζουν μια χημική ένωση των εκρηκτικών.

Για την εκπαίδευσή τους απαιτείται ένας χρόνος και όταν «πιάσουν δουλειά» εργάζονται μισή ώρα την ημέρα, νωρίς το πρωί. Όταν εντοπίσουν μία νάρκη, ξύνουν το σημείο και οι χειριστές τους παίρνουν το «μήνυμα».

Meet Magawa, he searches for landmines in Cambodia for @HeroRATs.

He's been awarded a gallantry medal by the @PDSA_HQ. 🏅https://t.co/2Q1EGWr9xm pic.twitter.com/Th0Jsrmvrs