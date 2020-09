Ο Τζόσουα Γουόνγκ, ένα από τα γνωστότερα πρόσωπα του κινήματος για τη δημοκρατία στο Χονγκ Κονγκ, συνελήφθη σήμερα με την κατηγορία της «παράνομης συνάθροισης» κατά τη διάρκεια διαδήλωσης τον Οκτώβριο του 2019, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του.

Ο 23χρονος ακτιβιστής δήλωσε στο Twitter ότι αντιμετωπίζει επίσης την κατηγορία ότι κατά την διάρκεια της διαδήλωσης αυτής παραβίασε «τον δρακόντειο νόμο που απαγορεύει την χρήση μάσκας». Ο νόμος είχε επιβληθεί από την διοίκηση του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο των μέτρων καταστολής του κινήματος για την δημοκρατία την πρώην βρετανική αποικία. Έκτοτε, έχει κριθεί αντισυνταγματικός.

