Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε να αναλάβει την υπεράσπιση του Ντόναλντ Τραμπ στη δικαστική διαμάχη με μια αρθρογράφο, η οποία τον κατηγορεί ότι την βίασε το 1990- παρέμβαση που αναμένεται να καθυστερήσει την υπόθεση.

Η Ε. Τζιν Κάρολ είχε προσφύγει τον Νοέμβριο 2019 εναντίον του Τραμπ ενώπιον δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι την δυσφήμησε χαρακτηρίζοντας «πλήρες ψέμα» τον ισχυρισμό της ότι την είχε βιάσει μέσα σε δοκιμαστήριο μεγάλου καταστήματος της Νέας Υόρκης στα μέσα των ετών του 1990.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2019 πως δεν την έχει συναντήσει ποτέ και πως δεν είναι «ο τύπος γυναίκας που προτιμά».

Η προσφυγή ακολουθούσε έκτοτε την πορεία της και ο δικαστής είχε πρόσφατα απορρίψει το αίτημα ενός από τους προσωπικούς δικηγόρους του Τραμπ -του Μαρκ Κάσοβιτς- να απορρίψει την προσφυγή.

Χθες, Τρίτη, το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης, με έγγραφο που κατέθεσε στο δικαστήριο της Πολιτείας, ζήτησε να πάρει αυτό τη θέση του Κάσοβιτς επειδή, όπως υποστήριξε, «ο πρόεδρος έδρασε μέσα στο πλαίσιο του λειτουργήματός του» όταν έκανε τις δηλώσεις που καταγγέλλονται ως δυσφημιστικές.

Το υπουργείο ζήτησε ταυτόχρονα να διαβιβασθεί η υπόθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η δικηγόρος της 76χρονης αρθρογράφου, Ρομπέρτα Κάπλαν, χαρακτήρισε «σοκαριστική» την παρέμβαση του υπουργείου. Αναμένεται ότι θα έχει ως συνέπεια να καθυστερήσει η υπόθεση ενώ ο πρόεδρος, ο οποίος ελπίζει να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο, θα έπρεπε σύντομα «να δώσει δείγματα DNA και μια κατάθεση», σύμφωνα με την ίδια.

«Οι προσπάθειες του Τραμπ να χρησιμοποιήσει την κυβερνητική ισχύ για να ξεφύγει από τις συνέπειες των ιδιωτικών λαθώς του είναι χωρίς προηγούμενο και δείχνουν ξεκάθαρα μέχρι πού είναι έτοιμος να φθάσει για να εμποδίσει την αλήθεια να έρθει στο φως», αναφέρει η Κάπλαν σε ανακοίνωσή της.

«Ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπλοκάρει αυτή την υπόθεση πριν από τις εκλογές (του Νοεμβρίου), για να αποφύγει να αποφασίσουν ένορκοι ποιος από τους δυο μας λέει ψέματα», δήλωσε από την πλευρά της η Κάρολ, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Όμως ο Τραμπ με υποτιμά και υποτιμά επίσης τους Αμερικανούς».

