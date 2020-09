Ο πρόεδρος της Ζάμπια Έντγκαρ Λούνγκου θρηνεί μαζί με εκατοντάδες πολίτες τον θάνατο ενός ψαριού, που ζούσε σε μια λίμνη στο δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Οι φοιτητές του Copperbelt University άναψαν κεράκια και έκαναν μια μικρή πορεία γύρω από το πανεπιστήμιο προς τιμήν του ψαριού.

Το hashtag Mafishi, όπως αποκαλούσαν χαϊδευτικά το ψάρι, έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές τις τελευταίες ώρες στο Twitter της αφρικανικής χώρας.

Εδώ και δυο δεκαετίες οι φοιτητές του CBU θεωρούσαν πως το ψάρι θα τους έφερνε τύχη στις εξετάσεις.

Το «Mafishi», που σημαίνει «μεγάλο ψάρι» στην τοπική γλώσσα Bemba, πιστευόταν πως ήταν τουλάχιστον 22 ετών και ζούσε στη λίμνη του πανεπιστημίου για περισσότερα από 20 χρόνια, σχολίασε ένας φοιτητής.

Ο θάνατός του βρίσκεται υπό διερεύνηση, σύμφωνα με τον σύλλογο των φοιτητών, που σημείωσε πως το ψάρι δεν έχει ταφεί ακόμη, καθώς σχεδιάζουν να το ταριχεύσουν.

Κάποιοι φοιτητές συνήθιζαν να αποτίουν φόρο τιμής στο ψάρι πριν τις εξετάσεις, πιστεύοντας πως τους έφερνε καλή τύχη ενώ άλλοι το έβλεπαν ως αγχολυτικό.

Ο πρόεδρος Λούνγκου, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Μαχάτμα Γκάντι, έγραψε στο Facebook πως «το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος κρίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα ζώα του».

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Χακάιντε Χισιλέμα ανέφερε: «Στηρίζουμε την φοιτητική κοινότητα του CBU, παλαιότερη και τωρινή, στον θάνατο του θρυλικού ψαριού Mafishi».

Στα social media, τα μηνύματα ήταν σαφώς πιο ανεπίσημα και χαλαρά, με κάποιον χρήστη να σχολιάζει: «Ας αναπαυθούν τα λέπια του. Έχουμε στείλει τους καλύτερους δικηγόρους και λογιστές για να βοηθήσουν την οικογένεια στην ετοιμασία της διαθήκης».

The Cavendish Alumni Association joins our bothers and sisters, past and and present at CBU in mourning the loss of #Mafishi. May his fins rest in peace. We have sent the best Lawyers and accountants to come and aid the family in the preparation of his will,